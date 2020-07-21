МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Московский метрополитен ищет подрядчика на оснащение подвижного состава видеокамерами с системой автоматического распознавания лиц, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий, реализуемые посредством оснащения вагонов подвижного состава … оборудованием подсистемы автоматического обнаружения лиц пассажиров", — говорится в материалах объявленного аукциона.

Оснастить видеокамерами планируется 1538 вагонов.

За камеры, программное обеспечение и работы по их установке метрополитен готов заплатить до 1,4 миллиарда рублей.

Заказчик ожидает, что работы будут выполнены в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11.00 мск 27 июля. Сам аукцион намечен на 30 июля.