МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в Москве почти восстановился — сейчас он на 15% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает столичный департамент транспорта.

"Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" продолжает расти. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров меньше всего лишь на 15%", — сообщает дептранс в Telegram.