МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 13 по 19 июля снизился на 1,6 пункта — до 73,2 пункта, продолжив опускаться после перерыва на одну неделю.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе средний чек упал при покупке медицинских масок — на 9%, до 106 рублей. Далее следуют перчатки (на 6%, до 96 рублей), кусковое мыло (на 3%, до 68 рублей) и гречка (на 1%, до 78 рублей). Средний чек по лимонам сохраняется на уровне 52 рубля уже вторую неделю подряд. Также не изменился на прошлой неделе средний чек при покупке туалетной бумаги (55 рублей). Вырос он лишь по антисептикам — на 8%, до 525 рублей.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,6 пункта — до 73,2 пункта. На неделе с 6 по 12 июля был зафиксирован его рост (на 1,3 пункта) впервые с начала мая.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае от антисептиков. "Средний чек такого набора за неделю 13-19 июля составил 980 рублей, в то время как неделей ранее был на 2% ниже — 960 рублей", — подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

Они отметили, что снижение объемов продаж за неделю составило в среднем 4% и является закономерным, поскольку на предыдущей неделе уже был пополнен запас соответствующих товаров. Сильнее всего в денежном выражении упали продажи перчаток (на 12%), антисептиков (на 9%) и медицинских масок (на 7%). Продажи кускового мыла снизились на 3%, лимонов — на 1%. При этом продажи туалетной бумаги увеличились на 1%, а гречки — на 9%.