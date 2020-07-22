МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии, имеет резерв, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя как работают врачи… хочу сказать, что готова и есть запас", — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов о том, готова ли отрасль ко второй волне коронавируса.

Премьер также выразил надежду, что страна получит вакцину от COVID-19 осенью.

"Самое главное сегодня — это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", — отметил он.