МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Самолеты Boeing 737 MAX, вероятно, не возобновят перевозку пассажиров до начала 2021 года, сообщает газета Wall Street Journal.

По словам источников газеты, завершающие этапы подготовки пилотов и проверки оборудования, а также получение заключительного одобрения Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут затянуться до декабря. Кроме того, на перенос сроков введения в эксплуатацию самолетов могут повлиять праздничные дни в конце года. Таким образом, по словам одного чиновника, пассажирские авиаперевозки могут возобновиться не раньше февраля.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.