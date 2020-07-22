МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2021 года, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.

В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 230 рублей.

Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 433 рублей).