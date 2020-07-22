ПЕКИН, 22 июл — ПРАЙМ. Наземное обслуживание в международном аэропорту Шанхая "Пудун" приостановлено на час из-за возгорания грузового самолета "Эфиопских авиалиний", пишет издание "Цзяотунбао".

Грузовой борт 777F "Эфиопских авиалиний" загорелся в 15.57 (10.57 мск) по местному времени. На место происшествия были направлены 18 пожарных расчетов.

"Сотрудник аэропорта "Пудун" сообщил, что наземные услуги в аэропорту остановлены на один час", — пишет издание.

В настоящее время информации о пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

Как сообщили РИА Новости по телефону горячей линии аэропорта, в настоящее время выполняются вылеты, прилеты, есть и задержанные рейсы.

"Мы даем справки по конкретным рейсам. Есть вылеты, прилеты, есть и задержанные рейсы", — сообщила сотрудник аэропорта на вопрос, сказался ли инцидент на работе аэропорта.