МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Турист, воспользовавшийся программой стимулирования спроса на туристические поездки по России в 2020 году, сможет получить положенный кэшбэк на карту "МИР" в сроки от 5 минут до 5 дней после онлайн оплаты тура, сообщается в программе Федерального агентства по туризму (есть в распоряжении РИА Новости). Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в ряде регионов России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР уточняли, программа заработает в августе, а государство компенсирует туристам поездки по РФ кэшбеком на карту "МИР".

После того, как турист выбирает направление для путешествия по России в рамках программы стимулирования доступных турпоездок в сезоне 2020 и находит подходящее предложение на сайте туроператора-партнёра акции, он оформляет поездку и оплачивает ее онлайн при помощи карты "МИР".

"Возврат оплатившему денежные средствами карте "МИР" в виде CASHBACK от 5 минут до 5 дней", — сказано в документе Ростуризма.

Там также отмечается, что в случае отмены покупки возврат кэшбэка происходит автоматически.

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