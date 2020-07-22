ЕРЕВАН, 22 июл ПРАЙМ. Оператор почтовой связи Армении ЗАО "Айпост" и АО "Почта России" первыми в регионе запускают новую систему денежных переводов "PosTransfer", сообщили в среду в пресс-службе армянской компании.

"Присоединившись к новому проекту Всемирного почтового союза, ЗАО "Айпост" совместно с "Почтой России" запускает новую систему денежных переводов "PosTransfer". Это первое внедрение новейшей системы денежных переводов не только на территории стран СНГ, но и среди стран членов Всемирного почтового союза", — говорится в сообщении, размещенном на сайте "Айпоста".

В пресс-службе отметили, что система позволяет осуществлять денежные переводы из Армении в Россию и в обратном направлении из любого почтового отделения Армении и России всего за 1,2% комиссии. "В Армении денежные переводы будут обслуживаться в более чем 800 почтовых отделениях, в Российской Федерации – в более чем 30 тысячах точек обслуживания. Это значит, что благодаря "Айпост" теперь денежные переводы будут доступны даже в самых дальних населенных пунктах", — отмечается в сообщении.

Система также доступна в режиме онлайн, обеспечивая максимальную оперативность. Всего за 15 минут после отправки денежного перевода адресат может получить свою сумму из любого почтового отделения Армении или России, заявили в пресс-службе.

"Решение о создании единой системы денежных переводов было принято во время конгресса Всемирного почтового союза в Стамбуле в 2016 году. Ожидается, что остальные страны-участники ВПС присоединятся к системе PosTransfer на последующих этапах", — говорится в сообщении.