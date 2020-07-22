РИМ, 22 июл /ПРАЙМ/. Антимонопольная служба Италии заподозрила Apple и Amazon в сговоре для продажи своей продукции, направив проверяющих в офисы обеих компаний.

"Это расследование направлено на выяснение того, заключили ли Apple и Amazon соглашение, ограничивающее конкуренцию, чтобы запретить продажу продуктов под марками Apple и Beats розничным продавцам электроники, не участвующим в официальной программе Apple", — говорится в сообщении регулятора Antitrust (Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato).

Отмечается, что продавцы электроники при этом на законных основаниях закупают продукции у оптовиков, чтобы реализовать ее в розницу.

Антимонопольщики полагают, что договоренность об исключении некоторых участников рынки с торговой площадки Amazon снижает конкуренцию и наносит ущерб неофициальным дилерам, в число которых входят мелкие и средние предприятия. Пропажа с рынка небольших реселлеров в конечном счете отразится на потребителях, подчеркивает Antitrust.

В офисах обеих компаний в среду прошли проверки. Интернет-магазин Amazon заверил в готовности оказать антимонопольной службе максимальное содействие.