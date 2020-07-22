ДОХА, 22 июл — ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подала иски в международные арбитражные организации о взыскании с соседних стран не менее пяти миллиардов долларов за причиненный ей ущерб в связи с принятым три года назад их решением закрыть их аэропорты и воздушное пространство для приема и пролета зарегистрированных в Катаре самолетов, говорится в сообщении авиакомпании на ее сайте.

"Qatar Airways инициировала четыре международных арбитражных суда против Объединенных Арабских Эмиратов, королевств Бахрейн, Саудовская Аравия и Арабской Республики Египет. С 2017 года они установили незаконную воздушную, морскую и сухопутную блокаду Катара, поэтому арбитражные органы будут добиваться возмещения ущерба за действия этих государств по удалению Qatar Airways со своих рынков и запрету пролетать над их воздушным пространством. Qatar Airways требует от установивших блокаду государств в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов в качестве компенсации за их незаконные действия", — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что в течение трех десятилетий Qatar Airways инвестировала значительные средства в инфраструктуру этих стран, чтобы обслуживать сотни тысяч пассажиров и перевозить десятки тысяч тонн грузов ежегодно в каждую из них. Однако, начиная с 5 июня 2017 года, без предварительного предупреждения ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет вместе приняли меры конкретно против Qatar Airways, которые обнулили инвестиции авиакомпании и нанесли серьезный ущерб ее глобальной сети, в частности, они отозвали лицензии и разрешения Qatar Airways для работы в этих государствах, из-за этих мер Qatar Airways продолжает нести убытки до сих пор.

Как прокомментировал подачу исков генеральный директор группы Qatar Airways Акбар аль-Бакер, "решение установивших блокаду государств о запрете Qatar Airways работать в этих странах и пролетать над их воздушным пространством является явным нарушением гражданских прав, авиационных конвенций и ряда обязательных для исполнения соглашений". По его словам, более трех лет попыток урегулирования конфликта путем диалога не дали никаких результатов, поэтому авиакомпания решила использовать все средства правовой защиты для обеспечения своих прав и получения полной компенсации за допущенные нарушения со стороны установивших блокаду стран, в частности, невыполнение ими обязательств по различным соглашениям.

На прошлой неделе Международный суд ООН принял решение в пользу Катара, что Международная организация по гражданской авиации (ИКАО) вправе рассмотреть его претензии к соседним странам на закрытие ими воздушного пространства для зарегистрированных в Катаре самолетов.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма и выдвинув 13 требований взамен на нормализацию отношений. Катар отверг обвинения в терроризме и назвал требования, в числе которых было закрытие спутникового телеканала "Аль-Джазира", вмешательством в его внутренние дела и попыткой лишить его суверенитета.