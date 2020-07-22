МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Компания "Первое решение", российский производитель косметики Natura Siberica, назвала иск "Эн+ Рециклинг" неправомерным и заявила, что он может привести к закрытию ее косметических производств и сетей магазинов, говорится в заявлении Natura Siberica.

"Мы, общество с ограниченной ответственностью "Первое решение", российский производитель косметической продукции под брендами Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, Planeta Organica и другими, официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции", — говорится в заявлении.

Арбитражный суд Московской области 28 июля рассмотрит иск дмитровского ООО "Эн+ Рециклинг" о взыскании 4,5 миллиарда рублей с московского ООО "Первое решение". В рамках спора суд в начале июня принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. Под арест попали 65 товарных знаков, в том числе "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, "Добрые травы".

В заявлении Natura Siberica говорится также, что ответственность за пожар в Дмитрове в марте несет "Эн+ Рециклинг", при этом сумма иска в 4,5 миллиарда рублей является необоснованной.

Компания указывает, что 21 марта в результате пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где "Первое решение" арендует производственные площади, сгорел ангар. "Владелец объекта ООО "Эн+ Рециклинг" подал в суд на нашу компанию, оценив ущерб в 4,5 миллиарда рублей", — отмечает производитель.

"Мы утверждаем, что пожар случился не по вине ООО "Первое решение", — добавляет компания. Производитель указывает, что расследование ФГБУ "Судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области показало, что возгорание произошло в результате аварийного режима работы электросети, то есть из-за короткого замыкания.

"Между нашей компанией и ООО "Эн+ Рециклинг" не был подписан акт разграничения эксплуатационной ответственности, что означает, что за электрические сети отвечало "Эн+ Рециклинг", а значит, ответственность за произошедшее короткое замыкание должно нести "Эн+ Рециклинг". По итогам расследования МЧС России выпустило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту пожара", — говорится в заявлении.

"Что касается суммы иска со стороны ООО "Эн+ Рециклинг", то мы считаем данную цифру абсолютно нереалистичной и чрезмерно завышенной, до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами и доказательствами…. Мы до сих пор не знаем на основании чего ООО "Эн+ Рециклинг" оценивает свой ущерб в 4,5 миллиарда рублей и требует его возмещения от ООО "Первое решение", — добавляет компания.