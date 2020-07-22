МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Гендиректор Tesla Илон Маск открыл второй транш своего пакета бонусов в 55 миллиардов долларов, что позволит ему получить дополнительные 2,1 миллиарда долларов, сообщило издание Forbes.

"Маск, теперь пятый самый богатый человек в мире, открывает вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 миллиардов долларов… после астрономического роста стоимости акций компании, что позволит ему получить дополнительные 2,1 миллиарда долларов", — сообщается на сайте издания.

Отмечается, что Маск получил право на очередную часть вознаграждения от своей компании после того, как средняя рыночная капитализация Tesla за полугодие впервые превысила 150 миллиардов долларов. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Маск имеет право выкупить 1,69 миллиона акций Tesla по цене 350,02 доллара за одну акцию. В среду бумаги компании торгуются на NASDAQ по цене около 1570 долларов за акцию.

Маск получил доступ к первой части своего компенсационного пакета в мае, когда капитализация Tesla впервые достигла 100 миллиардов долларов. Издание отмечает, что компенсационный пакет Маска в 55 миллиардов долларов является крупнейшей подобной сделкой, когда-либо согласованной между генеральным директором и советом директоров компании.

По данным Forbes, состояние Маска составляет 74,2 миллиарда долларов. Накануне миллиардер вошел в топ-5 богатейших людей мира. Отмечается, что в середине марта Илон Маск находился на 31-ой строчке списка Forbes. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти на 300%.