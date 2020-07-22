МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Акционеры Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на прошедшем в заочном формате годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в 1,35 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Совет директоров НМТП в июне рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в 1,35 рубля на акцию. Совокупные дивиденды НМТП за 2018 год составили порядка 14,8 миллиарда рублей — 98,4% чистой прибыли по РСБУ, что на тот момент было рекордным для порта.

"Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рубля", — говорится в сообщении.

Таким образом, итоговые выплаты составят 26,001 миллиарда рублей. Чистая прибыль НМТП по РСБУ в 2019 году выросла на фоне продажи НЗТ почти в 4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 58,975 миллиарда рублей, по МСФО — выросла в 3,5 раза, до 943,3 миллиона долларов.

Годовое собрание акционеров прошло 17 июля в заочной форме. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 28 июля. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет любым публичным акционерным обществам проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме. Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса. Федеральный закон, по которому окончание срока проведения годовых собраний в этом году перенесено с 30 июня на 30 сентября, вступил в силу 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Группа НМТП в стратегии развития до 2029 года прописала дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом объема свободного денежного потока (free cash flow). В июне 2019 года председатель совета директоров — вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов говорил, что НМТП рассмотрит возможность фиксации в своей дивидендной политике выплат в объеме 50% чистой прибыли.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".