МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Акционеры компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, одобрили редомициляцию ритейлера с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении компании.

Решение было принято на внеочередном собрании, которое состоялось 22 июля. "Все решения, которые были предложены на рассмотрение внеочередному собранию акционеров, были приняты требуемым большинством акционеров", — говорится в сообщении.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ. На конец марта компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.