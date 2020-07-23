МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. ФГУП "Росморпорт" просит ускорить повышение ставок портовых сборов для судов загранплавания, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы "Росморпорта" Андрея Лаврищева в совет потребителей.

"На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП "Росморпорт" просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф. Рост цен, по замыслу компании, коснется только загранплавания. В основном индексация будет ниже инфляции (3%), но в ряде случаев сборы вырастут гораздо больше", — пишет издание.

Отмечается, что работа по установлению единых по бассейнам предельных ставок портовых сборов была приостановлена из-за пандемии коронавируса. "Росморпорт" обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оперативно принять решение и установить для предприятия предельные максимальные ставки портовых сборов.

Глава ФГУП в письме отмечает снижение доходов от портовых сборов, отсутствие индексации тарифа, которая не проводилась с 2016 года, и девальвацию рубля. "Росморпорт" настаивает на увеличении цен, причем оно должно коснуться только загранплавания. Для поддержки российских судовладельцев, работающих в каботаже, ставки предлагается оставить прежними.

Газета пишет, что в большинстве случаев речь идет о повышении сборов на 3%, то есть ниже инфляции. Однако в ряде крупных портов, в том числе Мурманск, Туапсе, Владивосток, Восточный, Находка, Пригородное, Ванино, Де-Кастри, Новороссийск, Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-Луга, индексация будет индивидуальной, в пределах 2–15%. В результате доходы от портовых сборов вырастут на 520 миллионов рублей — до 17,6 миллиарда рублей, следует из письма.

Замглавы управления регулирования транспорта ФАС Виктория Воронова сообщила изданию, что служба изучит тарифную заявку "Росморпорта" с учетом анализа эффективности использования уже имеющихся тарифных источников в отношении как операционных расходов, так и инвестиций в развитие портовой инфраструктуры. В "Росморпорте" на запрос газеты не ответили. Источники издания в отрасли говорят, что судоходные компании и так оказались в кризисной ситуации из-за коронавируса, ожидается сокращение грузопотока в 2020–2021 годах, и новые сборы станут дополнительной нагрузкой на бизнес.