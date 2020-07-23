МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Выручка сервиса доставки еды Delivery Club во втором квартале по МСФО возросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла рекордных 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Выручка в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является рекордной для компании: ранее квартальная выручка Delivery Club еще не преодолевала планку в 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что основными драйверами роста сервиса во втором квартале стали: увеличение количества ресторанов на платформе и расширение логистических зон за счет партнерства с "Ситимобил"; расширение географии присутствия; повышение интереса потребителей к доставке готовой еды и продуктов питания во время домашней изоляции и произошедшее за этот период расширение аудитории пользователей доставки.

Как говорится в сообщении, за апрель — июнь 2020 года к сервису подключилось 7,7 тысячи новых ресторанов, сейчас их общее количество превышает 24 тысячи. Всего сервис присутствует в более чем 200 городах РФ, в которых проживает половина населения страны. Количество заказов, доставленных собственной логистической службой, во втором квартале 2020 года выросло до 56% от общего числа заказов по сравнению с 40% во втором квартале 2019 года.

Во втором квартале Delivery Club расширил направление доставки продуктов питания (начато сотрудничество с сетями "ВкусВилл" и "Верный"), а также запустил несколько новых бизнес-вертикалей: в апреле появилась функция заказа еды "навынос", к которой уже подключено более 3 тысяч ресторанов, в июне совместно с сервисом "Все аптеки" была запущена доставка нелекарственного ассортимента из аптек и доставка техники из магазинов сети "Связной". По итогам мая Delivery Club вышел на уровень 5,5 миллиона заказов в месяц без учета доставки продуктов питания, непродовольственных товаров и заказов "навынос".

"Второй квартал 2020 года стал рекордным для Delivery Club не только по выручке, но и по количеству запущенных проектов и партнерств. Конечно, эпидемия коронавируса изменила поведение пользователей и привлекла к рынку доставки дополнительное внимание, но достигнутые нами результаты — это следствие, в первую очередь, нашей командной работы и последовательно реализуемой стратегии", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора по foodtech "О2О Холдинг" (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) Гюванча Донмеза.