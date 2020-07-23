МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В России до конца текущего 2020 года все данные о владении гражданскими лицами оружия соберут в единую онлайн-систему.

Как пишет "Коммерсант" со ссылками на данные госзакупок, до конца года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в России.

Отмечается, что разработка этого онлайн-проекта обойдется в 540 млн рублей.

Создание такой информационной системы включена в нацпрограмму "Цифровая экономика".

"НИИ „Восход" к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами", — пишет "Ъ".

Платформа будет состоять из двух частей: внутренняя — для сотрудников Росгвардии, внешняя — для производителей, покупателей и продавцов оружия.

Помимо этого при помощи системы можно будет получить разрешение на приобретение и хранение оружия, это можно будет сделать, подав онлайн-заявку.

Одной из задач платформы — отслеживание выпускаемого в России оружия в автоматическом режиме от завода до владельца.

Также Росгвардия будет получать всю информацию о покупке ружья или патронов.

Владельцы оружия будут получать единые пластиковые карты с мобильными приложениями для смартфонов на операционных системах iOS и Android: они заменят бумажные разрешения и лицензии, это исключит возможность подделки.