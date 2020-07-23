МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever в первом полугодии текущего года увеличил чистую прибыль на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,542 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,25 евро против 1,14 евро за акцию за отчетный период прошлого года. Оборот компании при этом уменьшился на 1,6% — до 25,714 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 4,672 миллиарда евро, что на 1,8% выше показателя годичной давности.

"Распространение Covid-19 в сочетании с введенными во многих странах карантинными ограничениями привели к значительным изменениям в операционной среде на наших рынках. На структуру потребительского спроса повлияло закрытие каналов (сбыта — ред.), увеличение проведенного дома времени и критическое значение гигиены", — отмечает компания.

В июне Unilever объявила, что планирует упростить структуру группы, объединив два своих юридических лица в рамках единственной материнской компании Unilever PLC.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.