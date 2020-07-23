МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и сеть ресторанов McDonald's запустили пилотный проект по открытию ресторанов в магазинах ритейлера — первое заведение открылось в "Перекрестке" в подмосковных Химках, говорится в сообщении X5.

"Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов "Перекресток" в Московском регионе и Санкт-Петербурге. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития данного формата. Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5", — говорится в сообщении.

Первое заведение открылось в "Перекрестке" в ТЦ "Лига Химки". Ресторан ориентирован на доставку, но есть и обслуживание в единой обеденной зоне в супермаркете, и навынос через окно "МакЭкспресс".

"Сотрудничество позволит компаниям оценить синергетические возможности в области увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства", — отмечается в релизе.

Директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов отметил, что в настоящее время границы между продуктовым ритейлом и рынком быстрого питания стираются. "Данная тенденция создает основу для наших совместных пилотных проектов с McDonald's, в рамках которых мы хотим протестировать различные варианты взаимодействия и сформировать новые бизнес-модели, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке еды", — приводятся в релизе слова Салахутдинова.

"Партнерство McDonald's с крупнейшим продовольственным ритейлером означает объединение сильнейших в России игроков в ритейле и общепите, что открывает нам новые возможности по развитию нашей сети присутствия и объединению потоков покупателей", — добавила в свою очередь старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу McDonald's в России Карина Погосова.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.