МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. За прошлый 2019 год рынок видеопиратства в Российской Федерации просел до $63,5 млн, в 2018 году он составлял $87 млн.

Как сообщает в отчете компания Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO, пишет "Коммерсант".

Видеобалансеры это базы, на которых размещают фильмы и сериалы с возможностью трансляции на другом сайте посрежством кода.

При этом в компании отмечают, что сейчас, в 2020 году, рынок перешел к росту и возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров "второй волны", таких как Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha.

Главными бенефициарами и в то же время драйверами работы пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга выступают нелегальные казино и букмекерские конторы, говорится в отчете компании.

Новый источник дохода для пиратов — спортивные трансляции, где главными рекламодателями являются букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.

При этом Group-IB называет основными лидерами рынка незаконные казино Welcome Partners и Lucky Partners, собственники которых находятся на территории Украины, но используют российские банки и платежные системы нашей страны.