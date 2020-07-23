Эксперты рассказали, куда уходят деньги от пиратских онлайн-кинотеатров
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. За прошлый 2019 год рынок видеопиратства в Российской Федерации просел до $63,5 млн, в 2018 году он составлял $87 млн.
Как сообщает в отчете компания Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO, пишет "Коммерсант".
Видеобалансеры это базы, на которых размещают фильмы и сериалы с возможностью трансляции на другом сайте посрежством кода.
При этом в компании отмечают, что сейчас, в 2020 году, рынок перешел к росту и возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров "второй волны", таких как Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha.
Главными бенефициарами и в то же время драйверами работы пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга выступают нелегальные казино и букмекерские конторы, говорится в отчете компании.
Новый источник дохода для пиратов — спортивные трансляции, где главными рекламодателями являются букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.
При этом Group-IB называет основными лидерами рынка незаконные казино Welcome Partners и Lucky Partners, собственники которых находятся на территории Украины, но используют российские банки и платежные системы нашей страны.
https://1prime.ru/business/20200723/831815572.html