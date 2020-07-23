МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В случае ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс, а пассажир — сдать билет; однако деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через 3 года, до этого на них можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании, разъясняет российский Минтранс.

При этом в течение всего срока до возврата денег за билет на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами.

Воздушный кодекс был дополнен статьей 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или ее угрозе, введении режима повышенной готовности, авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет, независимо от того, возвратный он или нет. Это может произойти как в случае отмены рейса, так и если пассажир сам отказывается от перевозки.

Эти правила применяются к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года — на все внутренние и международные рейсы. При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.

Деньги за билет пассажир может получить двумя способами. Можно воспользоваться ими как ваучером — купить на них новый билет и другие услуги авиакомпании. Либо можно дождаться трех лет с даты отправления рейса и получить средства. Раньше этого срока деньги могут получить следующие категории граждан: инвалиды I или II группы; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы; ветераны Великой Отечественной войны; члены многодетной семьи. Такие пассажиры имеют право на возврат провозной платы в течение 10 дней со дня получения перевозчиком заявления о возврате.

Авиакомпания не вправе устанавливать ограничения по принятию ваучера, связанные с маршрутом или датой, если такие билеты есть в продаже.

"На сумму оплаченной провозной платы подлежат начислению проценты за пользование денежными средствами в размере, определяемом ключевой ставкой Центрального банка РФ, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете", — сообщает также Минтранс.