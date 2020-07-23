МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обязало "Группу ГАЗ" предоставлять ведомству свою финансовую отчетность и каждый месяц подтверждать независимость компании от миллиардера Олега Дерипаски, следует из текста лицензии и списка часто задаваемых вопросов по нему.

"Группа ГАЗ" обязана предоставлять OFAC аудированные финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе и изменениях в совете директоров, списки любых новых совместных предприятий (СП), созданных "Группой ГАЗ", и любых готовящихся группой СП,.. а также финансовые соглашения, заключенные "Группой ГАЗ", на сумму 5 миллионов долларов или более. Эта информация должна быть представлена в течение пяти дней после закрытия каждого календарного квартала", — говорится в тексте лицензии.

Кроме того, "Группа ГАЗ" теперь обязана в течение пяти дней по истечении каждого календарного месяца подтверждать OFAC, что "группа не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в санкционный список OFAC, и что контроль над действиями, политикой и решениями компании принадлежит совету директоров и акционерам".

На прошлой неделе минфин США продлил отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года. Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако в январе прошлого года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.