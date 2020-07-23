МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Более 150 работающих в РФ топ-менеджеров и дипломатов из Германии и других стран вернулись в Россию специальным рейсом в четверг, сообщила Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП).

"Сегодня в 2:27 в московском аэропорту Домодедово совершил посадку четвертый с начала корона-кризиса спецрейс из Франкфурта с топ-менеджерами на борту… Среди пассажиров – руководители входящих в индекс DAX концернов Bosch и BMW, компаний среднего бизнеса, журналисты, немецкие дипломаты, а также сотрудники посольств стран-членов ЕС, Канады, Испании и Норвегии в Москве", — отмечается в сообщении.

Рейсы для возвращения работающих в России немецких управленцев, технических специалистов, дипломатов и других высококвалифицированных кадров палата организовывает совместно с посольством ФРГ в Москве.

"Мы благодарны правительству России за предоставление очередной возможности въезда в страну важных специалистов. Однако сейчас необходимо дальнейшее ослабление ограничений", – заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. Палата призывает разрешить воссоединение семей, которые из-за мер по борьбе с коронавирусом не виделись уже в течение многих месяцев. Уровень заболеваемости в России снижается несколько недель подряд, большинство ограничений по борьбе с пандемией уже снято, но сохраняются строгие ограничения на въезд и выезд из страны, отмечают в палате.

"Эти ограничения не только создают существенные трудности для многих из более чем 900 компаний-членов палаты, но и, как показал недавний опрос ВТП, приводят к многомиллиардным убыткам. Многие немецкие топ-менеджеры, имеющие трудовые договоры с компаниями в России, не могут въехать в страну из-за того, что рабочие визы в настоящее время не выдаются", — объясняют в ВТП.

"Мы призываем российское правительство в полном объеме возобновить выдачу рабочих виз с тем, чтобы иностранные менеджеры, в настоящее время не имеющие визы, могли вернуться к исполнению своих важных функций здесь в России", – заявил Шепп, уточнив, что имеется в виду не разовый, а многократный въезд в Россию.

В июне правительство РФ смягчило ограничения на въезд в страну для высококвалифицированных иностранных специалистов. Им разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка, который федеральные органы исполнительной власти должны направить в ФСБ и МВД.