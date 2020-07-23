БЕРЛИН, 23 июл — ПРАЙМ. Федеральный верховный суд Германии подтвердил право компании Ritter Sport эксклюзивно производить шоколадные плитки квадратной формы, отклонив иск конкурента Milka, сообщается в пресс-релизе суда в четверг.

Иск Milka касался защищенных товарным знаком упаковок шоколадных плиток Ritter Sport и Ritter Sport Minis, эксклюзивные права на которые компания Ritter Sport зарегистрировала в 1996 и 2001 годах. Товарный знак защищает не только форму плитки, но и механизм распаковки шоколада. Milka смогла успешно добиться отмены эксклюзивного права Ritter Sport в Федеральном патентом суде, который посчитал, что форма упаковки определяется формой самого товара, поэтому правовой защиты упаковка иметь не может. Федеральный верховный суд отменил это решение.

"Зарегистрированные товарные знаки содержат не только эксклюзивное право на форму, которая дает товару сущностную ценность. Единственная существенная характеристика упаковки товара, зарегистрированного как бренда, это их квадратная основная поверхность. Это не добавляет существенной стоимости шоколадным плиткам, дистрибутируемым в такой упаковке. Решающим для оценки в этом отношении является оценка критерия как тип продукта, художественная ценность формы, ее отличие от других форм, обычно используемых на соответствующем рынке, значительная разница в стоимости в сравнении с аналогичным продуктами и развитие маркетинговой стратегии, которая в основном подчеркивает эстетические аспекты соответствующих товаров", — решил суд.

По мнению судей, порог для того, чтобы защищать определенные характеристика товара появляется, если с "объективной точки зрения решения потребителей приобрести продукт в значительной степени определяется этими характеристиками". Федеральный верховный суд в этом отношении не согласился с решением Федерального патентного суда, обратив внимание на то, что рекламный лозунг "Квадратный. Практичный. Хороший" ("Quadratisch. Praktisch. Gut.") ведет к тому, что потребители из-за квадратной формы упаковки принимает решение о покупке с определенным ожиданием качества товара и пониманием, кто является его производителем.