С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — ПРАЙМ. Введение кешбэка за покупку туров по России повысит спрос туристов на поездки в Ленинградскую область, считают в региональном правительстве.

Ранее, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

"В комитете по туризму Ленинградской области от нововведения ожидают роста спроса на поездки в регион, тем более что в области около 5200 памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, привлекательных для туристов, а также порядка 800 памятников боевой славы", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе напомнили, что в области разработано более 120 региональных, межрегиональных и международных туристских маршрутов, в том числе экологических и историко-патриотических. "Огромной популярностью у туристов пользуются, в частности, реконструкции сражений разных эпох, которые проходят в области ежегодно, а также крупные фестивали, такие как "Корюшка идет!", намеченный в этом году на 29 августа", — отмечается в сообщении.