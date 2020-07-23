МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает сеть центров красоты и дистрибуции косметики Aldo Coppola в картельном сговоре, сообщает служба.

"Похоже, что Aldo Coppola (один из крупнейших дистрибьюторов косметики и парфюмерии) решил воспрепятствовать проведению внеплановой проверки ФАС", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале службы.

Там добавляется, что "компьютерную сеть отключили, учетные записи заблокировали, доступ в отдельные помещения закрыли. Видимо, есть что скрывать".

"Кажется, компанию ждет штраф. Между тем ФАС подозревает Aldo Coppola в картеле", — заключает служба.