МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. АК "Алроса" в июле провела аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Бельгии и Израиле, где выручила 6,8 миллиона долларов, сообщает компания.

На аукционе в Бельгии компания реализовала 86 алмазов ювелирного качества общей массой 1350 карат, стоимость реализации составила 4,1 миллиона долларов. Итоги были подведены 13 июля, клиенты из Бельгии, Израиля, ОАЭ и Индии (всего 22 компании) стали победителями по разным аукционным позициям.

Аукцион в Израиле завершился 20 июля с выручкой в 2,7 миллиона долларов. Эту сумму "Алроса" получила за реализацию 70 алмазов ювелирного качества общей массой 1066 карат. В аукционе принимали участие только израильские компании, по итогам торгов 26 из них были признаны победителями.

"Прошедшие аукционы состоялись в привычном для всех участников режиме – в торговых представительствах "Алроса". Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, мы положительно оцениваем их результаты. Несмотря на все ограничения, наша компания находит возможность поддержать клиентов и обеспечить их необходимыми поставками сырья", — прокомментировал итоги аукционов заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев.

"Алроса" в соответствии с российским законодательством реализует крупноразмерное сырье на международных аукционах. Ежегодно компания проводит порядка 30 таких аукционов на собственных площадках в Москве, Владивостоке, Антверпене, Рамат-Гане, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае. В Израиле торги проходят шесть раз в год.