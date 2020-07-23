МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) начинает работать с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса, при этом компания сохраняет свою основную бизнес-модель ритейлера бытовой техники и электроники, говорится в сообщении группы.

"М.Видео-Эльдорадо"… расширяет ассортимент и начинает сотрудничать с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса — компания не закупает эти товары сама, но получает комиссию за их реализацию. Группа сохраняет текущую бизнес-модель как ритейлер бытовой техники и электроники, в рамках которой компания самостоятельно закупает товары и управляет стоком", — говорится в сообщении.

Ритейлер отмечает, что представление партнерских товаров через онлайн-витрины "М.Видео" и "Эльдорадо" позволит группе нарастить ассортимент в электронике и смежных категориях. Кроме того, группа планирует начать работу с новыми категориями, смежными с электроникой и бытовой техникой — электроинструментами, товарами для ухода за детьми, электронными игрушками, спортивными тренажерами.

"Более широкий ассортимент позволяет онлайн-площадкам оптимизировать работу с поисковыми запросами, привлечь дополнительный трафик и увеличить конверсию. Ассортимент группы может вырасти в несколько раз, превысить сотню тысяч товаров, что позволит увеличить продажи на 10% в перспективе нескольких лет", — указывается в релизе.

Финансовый директор ритейлера Екатерина Соколова сообщила, что М.Видео-Эльдорадо" обладает ресурсами для возвращения практики выплат дивидендов, компания планирует вернуться к этому вопросу в августе.

"Компания показывает очень хорошие результаты, и в августе с точки зрения финансовых показателей, я думаю, что вы, скажем так, будете довольны, когда увидите все наши финансовые метрики. Менеджмент преодолел всю сложную ситуацию второго квартала, и результаты первого полугодия будут очень хорошими", — сказала Соколова в ходе телефонной конференции.

"Поэтому в целом для себя мы можем внутренне признать, что у компании достаточно сил и ресурсов для того, чтобы вернуться к практике выплаты дивидендов. К этому вопросу мы вернемся именно после раскрытия финансовых результатов в августе", — добавила она.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2020 года группа объединяла 1 037 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".