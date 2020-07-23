МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. США нерыночными методами пытаются вытеснить с рынка высоких технологий конкурентов, включая китайскую компанию Huawei, прибегая к заведомо запрещенным приемам, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека".

"Мы обратили внимание на заявление госсекретаря США господина Помпео от 15 июля о запрете въезда на американскую территорию высокопоставленным сотрудникам всем известного IT-гиганта Huawei, а также целого ряда контрагентов компании. Если бы все это, все эти материалы, данные сопоставить с озабоченностью американской стороны в отношении действий того же самого Китая в киберсреде, ну, например, десятилетней давности, никто бы не поверил", — сказала Захарова на брифинге.

"Их обвиняют в совершенно нелепых вещах, я имею в виду китайские компании, не имеющих ничего общего с коммерческой деятельностью, например, действий по осуществлению цензуры, преследований диссидентов, установления тотального контроля над гражданами, незаконный сбор их персональных данных и так далее. Складывается впечатление, что Вашингтон всеми силами пытается задействовать нерыночные, экстерриториальные методы вытеснения сильного конкурента в высокотехнологичной сфере и для этого прибегает к заведомо запрещенным приемам", — добавила она.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.