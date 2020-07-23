МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного ООО "Винер" запретил трем компаниям, контролирующим российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ритейлера AliExpress, продавать на этой площадке рюкзаки, ранцы и школьные сумки, маркированные принадлежащим истцу товарным знаком DeLune.

Как следует из опубликованного решения суда, иск был предъявлен к российскому ООО "Алибаба.Ком (Ру)", сингапурской AliExpress Russia Holding Pte. Ltd и китайской Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.

Ответчики иск не признали, заявив в суде, что не влияют на содержание сайтов, товары предлагаются к продаже третьими лицами, при этом компании-ответчики имеют лишь статус информационных посредников.

Так, юрист "Алибаба.Ком (Ру)", которую суд признал российским представительством Alibaba Group, заявил, что компания рассматривала претензию ООО "Винер" и на время рассмотрения блокировала доступ к страницам, нарушающим права владельца бренда. Позже доступ к некоторым их этих страниц был восстановлен, пояснил ответчик, поскольку пользователи сайтов доказали, что у них есть права на спорный бренд в странах осуществления их деятельности — Китай, Германия, Великобритания, Япония и иные страны.

Суд, однако, указал в решении, что товары предлагаются через домены, в расширениях которых содержится ".RU" или "RU.", следовательно, продажи нацелены на территорию России, что является нарушением исключительного права истца. Суд запретил ответчикам использовать товарный знак компании "Винер" на нескольких десятках выявленных истцом страниц AliExpress.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.