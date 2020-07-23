МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Количество поездок на такси в Москве почти вернулось на уровень 2019 года, в прошлую пятницу такси воспользовались более 675 тысяч раз, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Количество поездок на такси в Москве почти вернулось на уровень прошлого года. В прошлую пятницу такси вы воспользовались 676 тысяч раз — всего на 2% меньше, чем в этот день в прошлом году", — говорится в сообщении.

Дептранс также напоминает, что, несмотря на снятие ограничений, в общественных местах важно соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки в транспорте.