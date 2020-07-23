ДУБАЙ, 23 июл — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания ОАЭ объявила о готовности покрыть медицинские расходы своих пассажиров, связанные с COVID-19, а также расходы на проведение карантина, если они путешествуют на борту Emirates в ОАЭ и из этой страны по всему миру, говорится в сообщении авиаперевозчика на его сайте.

"Согласно указанию премьер-министра и правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, клиенты Emirates летом могут уверенно путешествовать, имея возможность потребовать выделения на медицинские расходы до 150 тысяч евро и на проведение карантина в размере 100 евро в день на 14 дней, если им будет поставлен диагноз COVID-19 во время их поездки, когда они находятся вдали от дома", — отмечается в сообщении авиакомпании.

Как заявил по этому поводу главный исполнительный директор Emirates Group Ахмед бен Саид Аль Мактум, "Emirates гордится тем, что помогает укрепить доверие к международным поездкам. Мы усердно работали над мерами, чтобы снизить риск заражения, и пересмотрели нашу политику бронирования, сейчас мы выходим на новый уровень и первыми в отрасли предложили нашим клиентам бесплатное глобальное покрытие медицинских расходов на лечение COVID-19 и расходов на проведение карантина, если они их понесут во время своих поездок”.

Он отметил, что покрытие расходов на медицинское обслуживание и карантин, связанных с COVID-19, предлагается Emirates бесплатно для клиентов авиакомпании независимо от класса поездки или места назначения и немедленно вступает в силу для пассажиров, которые полетят Emirates до 30 октября 2020 года. "Предложение действительно в течение 31 дня с момента полета по первому маршруту, поэтому пассажиры могут им воспользоваться даже, если они отправятся в другой город после прибытия в пункт назначения авиакомпанией Emirates", — добавил глава перевозчика.

Начиная с августа, Emirates собирается возобновить полеты по 62 направлениям, прерванные с связи с распространением коронавируса в мире.