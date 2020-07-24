МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Фонд Baring Vostok продал 1,9% акций девелопера "Эталон", снизив долю до 3,8%, покупателем стала группа АФК "Система", говорится в сообщении группы "Эталон".

"Фонды Baring Vostok уведомили компанию о продаже 1,9% акций группы "Эталон". В результате сделки доля Baring Vostok funds в группе "Эталон" снизилась с 5,7% до 3,8%. Пакет акций был приобретен крупнейшим акционером компании — АФК "Система", — говорится в сообщении.

В АФК "Система" подтвердили покупку акций девелопера.

"Группа АФК "Система" стала покупателем 1,9% доли в Etalon Group Plc, проданной группой фондов Baring Vostok. После завершения сделки доля АФК "Система" в Etalon Group составляет 25,6% (ранее в рамках мотивационной программы ряду топ-менеджеров АФК "Система" переданы 1,3% акций Etalon Group)", — сказали РИА Новости в пресс-службе АФК.