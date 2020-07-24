МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann в первом полугодии 2020 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52,4 миллиона евро, говорится в отчетности компании.

Убыток в пересчете на акцию составил 0,76 евро против убытка в 0,56 евро годом ранее. Операционный убыток вырос в 3 раза и составил 33,5 миллиона евро. Выручка уменьшилась на 22% к уровню годичной давности, до 351,1 миллиона евро.

По итогам второго квартала чистый убыток вырос в 2,7 раза и составил 15 миллионов евро. Чистый убыток на акцию составил 0,24 евро против убытка в 0,1 евро за апрель-июнь 2019 года. Операционный убыток за три месяца составил 3,1 миллиона евро против прибыли в 10,2 миллиона евро годом ранее.

Выручка опустилась на 25% в годовом выражении и оказалась на уровне в 182,7 миллиона евро. "С точки зрения выручки мы показали лучшие результаты в марте — июне, чем ожидалось, особенно в категориях дома и красоты", — пишет компания.

В начале апреля Stockmann подала заявление в Хельсинкский окружной суд о корпоративной реструктуризации из-за влияния коронавируса COVID-19 на бизнес.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.