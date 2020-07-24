МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus решил внести поправки в некоторые контракты по субсидированию самолетов, чтобы положить конец длительным разбирательствам во Всемирной торговой организации (ВТО) и американским пошлинам, говорится в сообщении компании.

"Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После 16 лет судебных разбирательств во Всемирной торговой организации (ВТО) это является последним шагом к прекращению продолжительного спора и устранению любых обоснований для американских пошлин", — говорится в сообщении.

Airbus считает, что американские пошлины наносят ущерб всем затронутым секторам промышленности, включая авиаперевозки США, поэтому компания решила сделать шаг, убрав последний спорный момент и изменив французские и испанские контракты в соответствии с тем, что ВТО считает приемлемым. Приняв эти меры, Airbus считает, что полностью соответствует правилам ВТО.

"Мы полностью выполнили все требования ВТО. Эти дополнительные поправки к контрактам по программе A350 демонстрируют, что Airbus не оставил никаких препятствий, чтобы найти путь к решению", — приводятся в сообщении слова генерального директора Airbus Гийома Фори (Guillaume Faury).

ВТО в мае 2018 года вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. По мнению ВТО, Евросоюз проигнорировал требования организации и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и нового дальнемагистрального самолета A350, что наносит ущерб Boeing. ЕС тогда же сообщал, что выполнил решение организации по этому спору, убрав оставшиеся субсидии или предприняв шаги для устранения их негативного влияния. Но США не согласились с этим заявлением Евросоюза, поэтому ЕС подал запрос на формирование панели арбитров ВТО для внесения ясности в этот вопрос.

В октябре прошлого года ВТО разрешила США ввести торговые пошлины в отношении импорта из Евросоюза объемом 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о господдержке европейцами авиастроительного концерна Airbus. Еврокомиссия в свою очередь заявляла, что в параллельном деле, касающемся поддержки Boeing, в ВТО Евросоюзу также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. Уточнялось, что ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса.