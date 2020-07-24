МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ не готовит изменений в законодательство по введению дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минфин не готовит никаких изменений в законодательство в части введения дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу RT сообщило о предложении ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину написал член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

В письме он отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от реализации алкогольной и табачной продукции, при этом, по его словам, вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство. Он предложил взимать сбор в размере 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.