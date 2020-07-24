МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств, перевозчики в ближайшее время приступят к продаже билетов в них, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

"Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов. Сегодня же Росавиация уведомит их о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов этих государств. Компании в ближайшее время приступят к продаже билетов", — сказал Дитрих.

Министр отметил, что решение о возобновлении полетов на принципах взаимности в указанные страны согласовано авиационными властями, проработано министерством иностранных дел и Роспотребнадзором.

"На первом этапе международные полеты начнутся из московских аэропортов, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Для этих городов будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города — не более 200 человек в сутки", — добавил Дитрих.

В свою очередь представитель Росавиации заявил, что ведомство уведомит по принятым решениям по международным полетам авиакомпании, аэропорты и авиавласти соответствующих стран, сообщила журналистам представитель ведомства.

"Во исполнение принятых решений Росавиация уведомит в установленном порядке авиакомпании и аэропорты, также будут проинформированы авиационные власти соответствующих иностранных государств", — сказала представитель ведомства.

ГОТОВЫ К ПОЛЕТАМ

S7 готова к началу полетов за границу, ждет разрешения, сообщила представитель компании.

"На данный момент мы не получали никаких официальных документов от регулирующих органов. Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", — сказала представитель компании.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" после объявления о возобновлении авиасообщения с 1 августа с рядом городов иностранных государств, заявила, что на следующей неделе анонсирует свою международную полетную программу.

"Мы новости прочитали. Мы анонсируем нашу (международную) полетную программу на следующей неделе", — сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика в ответ на просьбу прокомментировать планы компании в связи с возобновлением международных полетов.

В пресс-службе также добавили, что из разрешенных международных направлений "Уральские авиалинии" раньше летали рейсом Москва-Лондон, также были полеты в турецкую Анталию из нескольких городов.