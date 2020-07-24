МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" 1 августа начнет регулярные полеты в Лондон и Стамбул, ждет дальнейших решений правительства, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

"Решение правительства об открытии международного воздушного сообщения – важный и давно ожидаемый шаг на пути к восстановлению полноценного авиасообщения", — сказал Демин.

"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства", — продолжил он.