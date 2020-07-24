МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и ее категория, питание. Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

"Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены", — говорится в сообщении.

Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить турагенту (или напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления. После получения уведомления турагент обязан направить его туристу в течение одного рабочего дня.

Турист, получив такой документ, вправе отказаться от переноса поездки. Тогда туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Если в течение 60 дней туроператор не прислал уведомление, ему придется вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года.

Постановлением предусмотрено, что при отказе от переноса дат размещения отели обязаны заплатить проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного бронирования за каждый календарный день – с момента подачи заявления до дня возврата денег.