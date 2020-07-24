МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильём, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что ранее средства разрешалось расходовать только на жильё экономкласса. Добавляется, что теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки.

"Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём" предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи, выплаты доступны в 83 регионах России. Как сообщает пресс-служба, на реализацию программы направлено 5 миллиардов рублей.