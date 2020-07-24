МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) рассматривает возможность организации рейсов в Танзанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на президента авиакомпании Павла Пермякова.

В пятницу, 24 июля, глава правительства Михаил Мишустин объявил, что принято решение о возобновлении международного авиасообщения в РФ с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

"ЮТэйр" рассматривает возможность организации авиасообщения с Танзанией", — привели в пресс-службе слова Пермякова.