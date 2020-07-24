МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию: на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, с 10 августа напрямую в Анталью, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пятницу, 24 июля, глава правительства Михаил Мишустин объявил, что принято решение о возобновлении международного авиасообщения в РФ с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", — говорится в сообщении АТОР.

По данным ассоциации, продажи туров в Турцию открыл туроператор Coral Travel. В компании рассказали, что забронировать тур в Анталью с датой вылета 10 августа можно прямо сейчас. Цена недельного тура на двоих — 51 тысяча рублей. Размещение — в трехвездочном отеле в Аланье.