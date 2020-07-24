МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Эн+ Рециклинг" считает обоснованной сумму иска в размере 4,5 миллиарда рублей к компании "Первое решение", российскому производителю косметики Natura Siberica: пожар в Дмитрове в марте привел к тому, что восстановление производственных площадей может продлиться до 2022 года, говорится в заявлении "Эн+ Рециклинг".

"Эн+ Рециклинг" считает сумму предъявленного иска абсолютно обоснованной, она рассчитана с учетом реальных параметров понесенного ущерба. У компании есть оценка стоимости имущества, которое было уничтожено в пожаре. Кроме того, компания уже собрала предложения поставщиков оборудования, которое придется восстанавливать полностью — эти затраты наглядно демонстрируют масштаб урона", — говорится в заявлении.

"Необходимо также помнить и о тех потерях, которые "Эн+ Рециклинг" несет в результате того, что он не может функционировать. И речь идет не об ангаре, а об огромном действующем заводе. По предварительным оценкам восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года. Таким образом, крупное производство остановлено минимум на два года. А вот производство "Первого решения" не пострадало и продолжает благополучно функционировать", — добавляет компания.

"Эн+ Рециклинг" также указывает, что, согласно условиям договора аренды, арендатор несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении. "Между тем, на арендуемых площадях компания "Первое решение" хранила горючие материалы — пластиковые бутылки для упаковки косметической продукции", — говорится в сообщении.