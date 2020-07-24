МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан Британии, Турции и Танзании, сообщается на сайте кабмина.

"Для граждан трёх стран – Великобритании, Турции и Танзании – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса", — говорится в сообщении.