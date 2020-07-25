МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом работодатель вправе брать график отпусков с сотрудников на год вперед, поэтому лучше свой отдых планировать заранее, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

“У отпуска есть две стороны медали. Одна сторона медали — это понимание лучшего времени для отпуска у работодателя, а вторая — лучшее время отдыха для сотрудника”, — заметил эксперт.

Что касается работодателя, то ему выгодно отправлять в отпуск людей в период самой низкой загруженности — это по традиции август. В августе абсолютное большинство компаний работают в полуспящем режиме, и работодатель с удовольствием дает отпуска сотрудникам. Однако по словам эксперта, это самый высокий сезон для отдыха, поэтому найти, куда поехать в августе, довольно проблематично. Тем не менее, традиционно “все работодатели думают об этом”.

“Работодатель обязан выдавать 28 отпускных календарных дней ежегодно, и получается так, что для него вторую часть отпуска выгоднее всего предоставлять в январе. После новогодних праздников наступает затишье, работы почти нет. В связи с этим, без ущерба для рабочего процесса, вторая декада января также является самым лучшим временем для отпуска, с точки зрения работодателя”, — отметил юрист.

Для сотрудника самое лучшее время — это то, которое он выберет сам и желательно в то время, когда ему удобно. При этом работодатель вправе (и это даже входит в его обязанности) брать график отпусков с сотрудников на год вперед.

“Таким образом, все отпуска нужно планировать заранее, однако самые хитрые сотрудники высчитывают не календарные, а рабочие дни и стараются “запрыгнуть”, допустим, в майские праздники. У нас там по 2-3 дня рабочих дня между неделями, и можно за неделю календарного отпуска отдохнуть фактически две, а некоторые умудряются и три недели. Наверное, это лучшее время для отпуска – все расцветает везде, дети на каникулах, путевки еще не очень подорожали. Имея определенную долю хитрости, можно за неделю отдохнуть три”, — отмечает эксперт.

Также традиционно для любых сотрудников самое лучшее время для отпуска – это летний сезон, когда можно выбраться в поездки по России: погода хорошая и можно подстроиться под свои путевки. А так — самый рабочий сезон в России по традиции длится с сентября по декабрь и с марта по май.

Как сообщалось ранее, в этом году, по данным опроса фонда "Общественное мнение", больше трети россиян не планируют уходить в отпуск до конца года, при этом каждый четвертый намерен отдохнуть. Еще 12% респондентов заявили, что в этом году работают без отпуска. 8% россиян были в отпуске и больше не планируют, а 7% отдохнули и собираются в отпуск повторно.