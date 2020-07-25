МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" — более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из РФ, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.

Эти новости вызвали всплеск интереса к Танзании у россиян.

"В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом", — рассказали в "Яндексе".

Чаще всего пользователей интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелёта, отзывы об отдыхе и погода, уточнили в интернет-компании. Из конкретных мест чаще всего искали Занзибар, про Килиманджаро спрашивали в 50 раз реже.

Кроме того, в "Яндекс.Путешествиях" также зафиксирован всплеск интереса туристов к странам, с которыми было открыто авиасообщение. "Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7 место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз", — рассказали в "Яндексе".

В компании добавили, что топ зарубежных стран у российских туристов традиционно возглавляет Турция, интерес к ней тоже вырос в 5-6 раз.