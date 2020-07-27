МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Власти возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков, инвестиции оцениваются более чем в 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, к началу августа Сахалинская область совместно с АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ), а также Дальневосточным фондом развития должны предоставить в правительство документы по реализации проекта "Логистический технопарк (Корсаковский порт)". По данным газеты, соответствующее поручение дано вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым по итогам совещания от 30 июня.

Отмечается также, что должен быть подготовлен план мероприятий по консолидации контрольного пакета акций АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП) в интересах Сахалинской области. Кроме того, до конца ноября регион совместно с аналитическим центром при правительстве должен проработать вопрос включения проекта в комплексный план модернизации инфраструктуры.

В АПИ сказали, что поручение выполняется: уже проведены предпроектные работы, есть первое понимание концепции проекта, проведено road show для потенциальных инвесторов. Там также сообщили, что в ближайшее время планируется подписать с инвестором декларацию о намерениях. "Предполагается, что порт будет находиться в региональной собственности, будут задействованы также федеральные (гидротехника) и частные инвестиции (терминалы). Предварительный объем инвестиций — более 90 миллиардов рублей, проект будет реализован в 2020-2025 годах с выходом на полную мощность в 2030 году", — пишет газета.

По данным издания, на базе существующего порта Корсаков предполагается строительство многофункционального порта и создание в нем точки разворота Северного морского пути.

В Минтрансе газете не смогли дать комментарий, уточнив, что позиция подготавливается. В правительстве региона на запрос издания не ответили.