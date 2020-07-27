МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток московских аэропортов — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в июне вырос к маю в 3,6 раза, следует из данных Росавиации.

В июне пассажиропоток составил почти 1,8 миллиона человек, в мае — 497,2 тысячи. Следовательно, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.

"Шереметьево" в июне увеличил перевозки к маю в 2,7 раза, до 611,9 тысячи человек, "Домодедово" — в 3,3 раза, до 716,8 тысячи человек, "Внуково" — в 8,4 раза, до 470,9 тысячи человек.

При этом к июню прошлого года пассажиропоток аэропортов столицы упал на 81,2%. В январе-июне снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54,8%, всего авиагавани обслужили 21 миллион человек.

Аэропорт "Шереметьево" в январе-июне снизил перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,2%, до 9,6 миллиона, "Домодедово" — на 49%, до 6,5 миллиона, "Внуково" — на 54,2%, до 4,9 миллиона.