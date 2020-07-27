МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров "Аэрофлота" обсудит открытие невозобновляемых кредитных линий, говорится в сообщении компании.

Совет директоров состоится 27 июля в форме заочного голосования.

"Повестка дня заседания совета директоров… Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по открытию невозобновляемых кредитных линий", — говорится в сообщении.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в середине июля сообщил, что подписал распоряжение о выделении "Аэрофлоту" госгарантий по кредитам на 70 миллиардов рублей.

Сбербанк в конце июня сообщил, что выдаст "Аэрофлоту" кредит на 31 миллиард рублей сроком на пять лет на оплату текущих расходов компании.